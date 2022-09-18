Zonguldak haberi... Zonguldak açıklarında palamut bolluğu (2)

Bartın açıklarında da palamut bolluğu yaşanıyor. Bugün öğle saatlerinde Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağına yanaşan Rafet Reis isimli teknedeki 30 ton palamut, buz konularak kamyonlarla Ankara , İstanbul ve Konya 'ya gönderildi. Tanesi 1 kiloya yaklaşan palamutlar, tezgahlarda boyutuna göre 20 TL ile 40 TL arasında fiyatla satılıyor.

Kaynak: DHA

Bartın, Ankara, Amasra, Konya, Güncel, Son Dakika

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