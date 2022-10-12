Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde bulunan bir işyerinde 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri yetkilisi S.T.'ye 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KOM ekipleri 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi - Son Dakika

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