Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı

08.10.2022 12:58
Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı

Zonguldak haber: Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi.

Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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