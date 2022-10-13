Zonguldak haberi! Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak haberi! Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi

13.10.2022 16:26
Zonguldak haberi! Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi

Edinilen Zonguldak haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, alt tarafta bulunan binaya çarparak hasar verdi. İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle 20 dairelik binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tepeköy Mahallesi Florida sitesinde kanalizasyon çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Apartman sakinleri zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerinin tahliyesine karar verdi. Tahliye çalışmalarının ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Bazı bina sakinleri akrabalarının yanına yerleşirken bazıları belediyenin kendilerine kalacak bir yer tahsis etmesini bekliyor.

Apartman sakinlerinden Ahmet Uyan, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından kendilerine binanın boşaltılması gerektiğinin söylendiğini belirtti. Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda herkes sokakta ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı alana Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve AFAD yetkilileri gelerek inceleme yaptı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Florida, Tepeköy, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak haberi! Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak haberi! Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi - Son Dakika
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