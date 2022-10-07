Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bir evde yapılan aramada gizlenmiş 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Hisarcık, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak haberleri | Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika

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