Zonguldak haberleri | Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak haberleri | Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu

07.10.2022 14:22
Zonguldak haberleri | Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu

Edinilen Zonguldak haberine göre Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bir evde yapılan aramada gizlenmiş 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Hisarcık, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak haberleri | Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika

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