Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

08.10.2022 18:18

Son dakika haberler: Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çay Mahallesi Gün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten dereye düştü. Çocuğun yardım çığlıkları duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İlk olarak intihar vakası olarak gelen ihbar sonrası ekipler çocuğun dereye düştüğü olay yerine gelince öğrendi. Çaycuma İtfaiye ekipleri dereye inerek çocuğu kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Çaycuma, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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