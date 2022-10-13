Zonguldak haberleri | Zonguldak'da istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi

Zonguldak'da istinat duvarı çöktü: 20 daire tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. İstinat duvarın çökmesiyle, çöken duvar alt tarafta bulunan binaya çarparak hasar verdi. İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle 20 dairelik binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Tepeköy mahallesi Florida sitesinde binanın kanalisyon çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmenin büyük gürültü yapmasıyla apartman sakinleri zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerİ, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerinin tahliyesine karar verdi.

5 katlı binadan tahliye çalışmaları ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Bazı bina sakinleri akrabalarının yanına yerleşirken bazıları belediyenin kendilerine kalacak bir yer tahsis etmesini bekliyor.

Apartman sakinlerinden Ahmet Uyan, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından kendilerine binanın boşaltılması gerektiğini söylediğini belirtti. Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda herkes sokakta ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı alana Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve AFAD yetkilileri gelerek inceleme yaptı.