Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

09.10.2022 17:03
Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Zonguldak gündem haberi | Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kapalı pazar yerinde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kapalı pazar yerinde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde F.A, dün, karşılaştığı U.G'yi silahla vurarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan U.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı, olayda kullandığı tabancayla kısa sürede gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen F.A. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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