Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

07.10.2022 14:27
Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Gelen Zonguldak haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşular arasında çanak anten takılması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşular arasında çanak anten takılması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta aynı binada oturan Semih Ö. ile Sezai Ç. arasında çanak anten takılması meselesinden tartışma çıktı. Eşlerin de katılmasıyla büyüyen kavgada, 4 kişi baltayla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son Dakika | Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü Komşular arası tartışma baltalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı Komşular arası tartışma baltalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta çanak anten yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement