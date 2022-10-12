Kapı kilitli olduğu için camdan içeri giren bir personel, kapıyı açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.