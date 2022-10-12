ZONGULDAK - Evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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ZONGULDAK - Evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

12.10.2022 15:30
ZONGULDAK - Evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta eşi hastaneye gidince evde yalnız kalmaktan korkan yatalak hasta, eve giren ekiplerin yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta eşi hastaneye gidince evde yalnız kalmaktan korkan yatalak hasta, eve giren ekiplerin yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak'ta ikamet eden 72 yaşındaki yatalak hasta Muharrem Cengiz'in eşi, hastaneye gitmek için evden ayrıldı.

Evde yalnız kalınca korkmaya başlayan Cengiz, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kapı kilitli olduğu için camdan içeri giren bir personel, kapıyı açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, Cengiz'in yakınlarını da arayarak bilgi verdi.

Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cengiz, evde yalnız kalınca ölmekten korktuğunu belirterek, kendisini kurtarmak için ekiplere haber verdiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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