Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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