Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi

22.08.2022 09:46
Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi

Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'nde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.???????

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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