Zonguldak haberleri... Zonguldak ve Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak haberleri... Zonguldak ve Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

06.10.2022 17:23
Zonguldak haberleri... Zonguldak ve Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Zonguldak haberler... Zonguldak il merkezi ve Ereğli ilçesinde 3 Ekim'den bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak il merkezi ve Ereğli ilçesinde 3 Ekim'den bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından 3- 6 Ekim 2022 tarihleri arasında Zonguldak il Merkezi'nde 4, Ereğli ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 17 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Zonguldak il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. S.Ö., İ.A., U.T. ve O.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 13 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 5 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.D., O.A., G.D., S.G., O.C.B., İ.E., İ.O.E., Ş.G., D.Ö., S.T., A.K., Y.K. ve M.D. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 'suçundan adli işlemler yapıldı. M.D. isimli şüpheli şahıs hakkında yakalama emri olduğu tespit edilerek Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak haber: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu Zonguldak haber: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu Engelli sandalyesi ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Engelli sandalyesi ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Son dakika haberi! Engelli sandalyesi ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Son dakika haberi! Engelli sandalyesi ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak haberleri... Zonguldak ve Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak haberleri... Zonguldak ve Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement