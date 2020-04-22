Zonguldak halkı Ramazan ve kısıtlama öncesi marketlere koştu - Son Dakika

Zonguldak halkı Ramazan ve kısıtlama öncesi marketlere koştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ve dolayısıyla Ramazan Ayı başlangıcına saatler kala marketlere akın etti. Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu kalabalıklar sık sık uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar gün boyu alışverişlerini yaptı. Kısıtlamanın olduğu güne denk gelen Ramazan Ayı başlangıcı dolayısıyla da vatandaşlar ihtiyaçlarını tedarik etmek için kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Gazipaşa Caddesi ve Soğuksu semtinde bulunan bankalar, marketler gibi işyerleri önünde kuyruklar oluştu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bazı marketlerin önlerinde ise vatandaşlar alışveriş yapabilmek için sıra bekledi.

Kısıtlamaya saatler kala alışverişlerini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.