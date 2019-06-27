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ZONGULDAK Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

1 saat önce

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akarca Mahallesi Osman Zeki Oral Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kuş sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, duvarı kırarak ulaştıkları martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılan martı, kafese konularak dışarı çıkartıldı. Martı, kontrol için Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
ZONGULDAK Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
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