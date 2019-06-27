ZONGULDAK Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akarca
Mahallesi Osman Zeki Oral
Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kuş sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekipleri, duvarı kırarak ulaştıkları martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılan martı, kafese konularak dışarı çıkartıldı. Martı, kontrol için Ereğli Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.