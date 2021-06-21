Zonguldak Havalimanı için çağrıda bulundular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı için, Vali Tutulmaz çağrıda bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz uçak seferlerine sahip çıkılmasını isteyerek; Zonguldak, Karabük ve Bartın' da yaşayan hemşerilerin uçak seferlerine çıkmasını istedi. Vali Tutulmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "THY bugün Zonguldak Havaalanına 2. seferini yaptı. Zonguldak, Karabük ve Bartın'lı hemşerilerimiz için İstanbul üzerinden ülkemizin diğer şehirlerine ve yurtdışına çıkma imkanı sağlandı. Bu hizmete birlikte sahip çıkalım" dedi.

ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bilet fiyatlarının indirilmesini istedi. Kahya, "Havayolu yetkililerine açık çağrımdır. Almanya'da faaliyet gösteren yüzlerce Seyahat Acentası arkadaşlarımızın ortak düşüncesi olarak sizlerden ricamız bilhassa Zonguldak fiyat politikalarınızı gözden geçirmenizdir. Bu yolcu hem bize, hem size her zaman lazım. Lütfen ilk yıldan yolcuyu küstürmeyelim. Ben iddia ediyorum mantıklı bir fiyat politikasıyla NRW'den her gün uçak uçsanız dolu gidersiniz. Bizim insanımız fedakardır" dedi. - ZONGULDAK