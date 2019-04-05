Son Dakika Haberleri: Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Çalışması

Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Çalışması

39 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) teknik ekibince Zonguldak Havalimanı'ndaki gerçekleştirilen test uçuşları tamamlandı.

Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Çalışması, System.String[]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) teknik ekibince Zonguldak Havalimanı'ndaki gerçekleştirilen test uçuşları tamamlandı.

DHMİ'nin 11 Mart'ta gelen teknik ekibi havalimanında test uçuşları yaptı.

Bugün gerçekleştirilen helikopter ve uçak uçuşlarıyla havalimanındaki testler sona erdi.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanına ILS siteminin kurulmasının ardından DHMİ'den gelen 5 kişilik teknik heyetin test uçuşlarını tamamladığını belirterek, "Test uçuşları bitti. Herhangi bir sıkıntı yok. ILS sistemi devreye girdi. Bundan sonraki süreçte Zonguldak Havalimanında cihazın takıldığının duyurulmasıyla birlikte Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere tüm firmaların uçuş gün ve saatleri belli olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Zonguldak, Güncel
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