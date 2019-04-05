Son Dakika Haberleri: Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Tamamlandı

Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Tamamlandı

1 saat önce

ZONGULDAK Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, havalimanında eksikliklerinin giderildiği ve artık uçuşa hazır olduğunu açıkladı.

Zonguldak Havalimanı'nda Test Uçuşları Tamamlandı, System.String[]
ZONGULDAK Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, havalimanında eksikliklerinin giderildiği ve artık uçuşa hazır olduğunu açıkladı.

Çaycuma ilçesinde 1999 yılında açılan yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Havalimanı'na 2009 yılından beri belirli aylarda sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleniyordu. Alman havayolu şirketinin geçen şubat ayında iflas etmesinin ardından yurtdışı seferleri de durdu. Zonguldak Havalimanı'nın yurtiçi seferlerine açılabilmesi için  Türk Hava Yolları (THY) tarafından geçen ay başlayan test uçuşları tamamlandı. Yaklaşık bir aydır süren test uçuşları, bugün bir helikopter ve bir uçağın yaptığı son uçuşun ardından tamamlandı. Havalimanında uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazı montajı da geçen ay tamamlandı.

Zonguldak Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, konuyla ilgili açıklamasında, THY'nin uçuş başlatmak için yaptığı taleplerin tamamlandığını ve havalimanının artık uçuşlara hazır olduğunu belirterek, "Bugün ILS testleri tamamlandı. Kalibrasyon işlemleri de tamamlandı. Test uçuşu tamamlandı. Sorun yok, uçuyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte Zonguldak Havaalanı'nda cihazın takıldığının duyurulmasıyla birlikte THY başta olmak üzere tüm firmaların uçuş gün ve saatleri belli olacak" dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:28 Kaynak: DHA

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