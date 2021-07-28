Zonguldak Havalimanı ve Bağlı Tesislerin Güvenliğine İlişkin Genel Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Zonguldak Havalimanı ve Bağlı Tesislerin Güvenliğine İlişkin Genel Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Havalimanı ve Bağlı Tesislerin Güvenliğine İlişkin Genel Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Son Güncelleme: 28.07.2021 18:20

Zonguldak Havalimanı ve bağlı tesislerin güvenliğine ilişkin genel değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Havalimanı ve bağlı tesislerin güvenliğine ilişkin genel değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Gümrük Müdürü Hasan Kocuk, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Habermetre

Zonguldak, Jandarma, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Havalimanı ve Bağlı Tesislerin Güvenliğine İlişkin Genel Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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