Zonguldak hayalindeki işin patronu oldu - Son Dakika
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Zonguldak hayalindeki işin patronu oldu

6 saat önce

Hayalindeki işin patronu olduZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Mehmet Turan (35), 2017 yılında 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle fındık bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üreterek kendi işinin patronu oldu.

Hayalindeki işin patronu oldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Mehmet Turan (35), 2017 yılında 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle fındık bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üreterek kendi işinin patronu oldu.

Alaplı'ya bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Mehmet Turan, 2017 yılında aldığı hibeyle evinin yanında bulunan fındık bahçesine 100 metrekarelik tesis kurarak mantar yetiştiriciliğine başladı. Bir süre sonra üretimi arttırmaya karar veren ve ikinci tesisi kuran Turan, 200 metrekare alanda ayda 15 ton istiridye mantarını Türkiye'nin birçok bölgesine pazarlamaya başladı. Köyünde farklı ürünler üretmenin her zaman hayali olduğunu söyleyen Turan, talebi karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şu an hasat zamanında olduklarını söyleyen Turan, tesisinde akrabalarını da istihdam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2017 yılında Genç Çiftçi Projesine başvurdum. Kabul edilince çok sevinmiştim. Hayalimdeki projeyi gerçekleştireceğim için çok mutluydum. Bu tesisi kurduk. Burada 9 ton ürün var. Hasat mevsimi de geldi. Ürünleri toplayarak pazarlayacağız. Tesisimiz büyüttük. 2. seramızı kurduk. 200 metrekare alanda yaklaşık 15 ton üretim yapıyoruz. Pazara hem iç piyasaya hem de büyük illere istiridye mantarı gönderiyoruz. Bu işi yapmak isteyen çok gençler var, benim onlara en büyük tavsiyem üretmeleri gerekiyor. Bu iş zevkli bir iş zaman ayırmaları gerekiyor, emek vermeleri gerekiyor sonunda çok güzel bir iş ortaya çıkıyor. İşlerim çok iyi gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah ileride daha büyük tesisler kuracağım."

Zonguldak hayalindeki işin patronu oldu

Alaplı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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