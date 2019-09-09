Zonguldak iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü
1 saat önce
İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü(3)TUTUKLANDIZonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:48 Kaynak: DHA
İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü(3)
TUTUKLANDI
Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mehmet Ali Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Özkan Ekici ise Himmetoğlu Köyü'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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