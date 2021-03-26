ZONGULDAK İki kardeş, atalarından öğrendiği keçeciliği sürdürüyor - Son Dakika

İki kardeş, atalarından öğrendiği keçeciliği sürdürüyor

Afyonkarahisar'da Mehmet Erkuş (71) yaklaşık 63 yıldır, kardeşi İsmail Erkuş (56) ise yaklaşık 50 yıldır keçecilik yapıyor. Dedeleri ve babalarından öğrendikleri mesleği şimdi birlikte yürütmeye çalışan Erkuş kardeşler yurt içi ve yurt dışına başta çobanların kullandığı kepenek olmak üzere birçok ürün sattıklarını söyledi. İşlerinin iyi olduğunu anlatan Erkuş kardeşler, tek sıkıntılarının mesleği sürdürecek eleman yetişmemesi olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar merkezde dedeleri ve babalarının yanında keçecilik mesleğine başlayan Mehmet ve İsmail Erkuş kardeşler şimdi birlikte mesleklerini sürdürüyor. İş yerlerinde beraber çalışarak, keçeden çeşitli ürünler yapan Erkuş kardeşler, bunları yurt içi ve dışında birçok noktaya satıyor. Başta çobanların kullandığı kepenek olmak üzere, çeşitli hediyelik eşyalar, yatak keçeleri, bel korseleri, turistik patikler ve şapkalar gibi çok sayıda ürün yelpazesine sahip Erkuş kardeşler, Japonya'ya bile ürün ihraç ediyor.

'BU MESLEĞİ YAKLAŞIK 40 SENEDİR YAPIYORUM'

Keçecilik mesleğine 7-8 yaşında babasının ve ağabeyleri yanında başlayan İsmail Erkuş, babasının da dedesi ile mesleğe başladığını anlattı. İsmail Erkuş, "Dedemizden süre gelen bir meslek biz üçüncü kuşağız. Ağabeylerimle birlikte ben bu mesleği yaklaşık 40 senedir yapıyordum. Ağabeyimin birisi geçen sene vefat etti. Öbür ağabeyimle birlikte yine bu mesleği yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'JAPONYA'YA SİPARİŞLERİMİZ VARDI'

Çobanların üzerine giydiği kepeneklerin imalatını yaptıklarını aktaran İsmail Erkuş, yatakların üzerine bel ağrısı olanlara yatak keçeleri, ince kumaş halinde bel korseleri de yaptıklarını kaydetti. İsmail Erkuş, "Turistik amaçlı patikler, şapkalar, ithal yünlerden yapılan şapkalar, renkli yünlerden onları yapıyoruz. Yani yün olduktan sonra aklınıza ne geliyorsa her türlü imalat yapma imkanımız var. Bu imalatları mesela yurt dışından siparişlerimiz oluyor, yurt dışına olan siparişlerimizde Japonya'ya siparişlerimiz vardı. Dikiş olmayan bütün çanta yaptık, çok miktarda bayağı, ama tabii biz aracılar vasıtasıyla gönderebiliyoruz. Onların istemiş olduğu üzerlerinde bazı figürler vardı, şekiller vardı, hayvan figürleri vardı. Onları filan işledik, onların teslimatını yaptık. Türkiye çapında biz her yere çoban kepeneği yapıp gönderiyoruz kargolarla. Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde, Konya, Niğde, efendim Ege'de Uşak'tır, Doğu taraflarında Van, Erzurum, Kars, aklınıza gelen hayvancılığın olduğu bütün illerden biz bu kepenek imalatını yaptıklarımızı gönderiyoruz. Bazı illerimizde bizim perakende satış yapmak için gönderdiğimiz toptancı arkadaşlarımız var. Bazı çoban arkadaşlar bizi internetten buluyor, onlara tek olarak kargo ile gönderiyoruz. Yani bu hizmetleri devam ettirmeye çalışıyoruz daha hala şu anda" dedi.

'BİZİM EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ŞUANDA BİR ELEMAN YETİŞMİYOR'

Türkiye'de keçecilik sektöründe atölye olarak çalışan 10- 15 işletme kalmadığını belirten İsmail Erkuş, "Bizim en büyük sıkıntımız dışarıdan bir çocuk gelip de bu mesleğe heveslenip öğrenmeye çalışmaması. Fantezi şeylerde küçük minyatür şeylerde bu mesleği yapan çok. Bir tane çanta yapıyor, bir tane kuş resmi yapıyor, bu ithal yünlerden öyle keçeci çok. Ama büyük parça yapmaya geldiklerinde ona da atölye gerekiyor, ona bir hizmet gerekiyor. Önemli olan bizim yerli yünlerimizden keçe imalatı yapıp da 'ben keçeciyim' diyebilmek yani. Yurt dışından gelen ithal yünlerimizden keçelerin sıkışması çok kolay. Onları evde şimdi kadınlar da yapıyor. Biz keçeciyiz diye kendilerini reklam ediyorlar yani. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda bir eleman yetişmiyor" diye konuştu.

'63-64 SENEDİR BU MESLEĞİ YAPIYORUM'

Babası ve dedesiyle çalışırken, 7 yaşında çırak olarak mesleğe başlayan ve 1958'den bu yana bu mesleği yapan Mehmet Erkuş da dedesinin vefatından sonra babasıyla kardeşleri Mustafa ve İsmail ile birlikte bu işi yürüttüklerini söyledi. 2020 yılında kardeşi Mustafa Erkuş'un vefat ettiğini belirten Mehmet Erkuş, şöyle dedi:

"Şu anda İsmail ile beraber çalışmaktayız. Babam 99'da vefat etti. 40 yıl beraber çalıştık. Şu anda da 63-64 senedir bu mesleği yapıyorum. Elimizden geldiği kadarıyla müşterilerimize hizmet vermeye gayret ediyoruz. Şu anda işlerimiz iyi, Allah bin bin bereket versin, herkesin işi rast gelsin. Bu işleri hem yurt dışına hem Türkiye'nin bütün vilayetlerine çobanlık olduğu müddetçe; çoban keçesi mecburi kullanılmaktadır. Ayrıca yatakların üzerine keçe yapıyoruz, bel korseleri yapıyoruz, yünden ne gerekirse yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."