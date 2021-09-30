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Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti - Son Dakika

Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

30.09.2021 14:53
Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti, System.String[]

Zonguldak'ta ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye ulaştı.

Zonguldak'ta ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye ulaştı. Kent merkezi yüksek risk kategorisinde yer alırken vaka artışı ile sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Aydın ve Zonguldak'ta yüzde 75'e ulaştığını açıkladı. Böylece mavi il sayısı ise 15'e yükseldi. Koca, "Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" hatırlatmasında bulunarak aşının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda (HES) yer alan haritada kızaran Zonguldak kent merkezi yüksek riskli olarak yer alıyor.

Vatandaşların aşı olmasıyla birlikte vakaların daha aşağılara düşmesini beklediklerini ifade eden Hüseyin Şirin, "Ülkemizde şu anda bu konuda büyük sıkıntı var. Biz devamlı arkadaşlarımıza, insanlara gerekli ikazları yapıyoruz. Mesafe, maske ve hijyen olarak hayatımızı sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlar gerekli itinayı göstermiyor. Bunun yanında aşı olmaktan kaçarak hem kendilerine zarar veriyorlar. Hem etrafındakilere büyük bir zarar vermiş oluyorlar. Duyduğumuz vakalar bizi gerçekten üzüyor. Dostlarımız kötü hastalıktan dolayı vefat ediyorlar. Bütün halkımıza gerekli itinayı göstermelerini, aşılarını mutlaka olmalarını istiyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda bu vakaların biraz daha aşağılara düşmesini dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeniden tam kapanma sürecinin yaşanabileceğini anlatan esnaf Oktay Ertürk, "Biraz yine kırmızıya gitmeye başladık. Millet yine uymuyor. Kapanmalar başlayacak. Herkes iç içe geziyor. Ben şimdi ikinci aşımı olacağım. Kimse korkmasın. Aşısını olsun" dedi.

(Emrecan Bayram - Onur Altındağ-İHA)

Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti
Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti
Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti
Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Zonguldak, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak ikinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti - Son Dakika
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