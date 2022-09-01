Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.C., E.B.A. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.C., E.B.A., B.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

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