Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

01.09.2022 11:37
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.C., E.B.A. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.C., E.B.A., B.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika
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