Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler tek tek ticari taksileri dur durarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan uygulamada muayenesiz ve sigortasız araçlara ise cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ticari taksilere uygulama yapıldı - Son Dakika

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