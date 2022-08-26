Ticari taksilere uygulama yapıldı - Son Dakika
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Ticari taksilere uygulama yapıldı

26.08.2022 12:10
Ticari taksilere uygulama yapıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler tek tek ticari taksileri dur durarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan uygulamada muayenesiz ve sigortasız araçlara ise cezai işlem uyguladı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından son buldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksilere uygulama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari taksilere uygulama yapıldı - Son Dakika
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