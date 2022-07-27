Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede 1 şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramada; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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