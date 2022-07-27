Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

27.07.2022 11:38
Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede 1 şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramada; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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