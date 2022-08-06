Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

06.08.2022 14:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 100 gram. metamfetamin, 10 gram kubar esrar 9 adet kullanıma hazır sarılı kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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