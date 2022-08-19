Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu

19.08.2022 15:48
Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekipleri Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekipleri Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, Kdz. Ereğli ve Kozlu ilçelerinde adli makamlardan arama kararı alınarak bir otomobil ve evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir araç, araç içerisinde bulunan şahıs ve birde evde 3 kök kenevir, 1 adet av tüfeği ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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