Son Dakika Haberleri: Zonguldak İlçe Emniyet Müdürlüğü Önünde Kendini Yakmak İstedi

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürlüğü Önünde Kendini Yakmak İstedi

31 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, KOAH hastası olan babasının Karabük'e sevk edilmesine sinirlenen Gökhan G.(28), ilçe emniyet müdürlüğü önünde elindeki benzin dolu şişeyi üzerine dökerek kendisini yakacağını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, KOAH hastası olan babasının Karabük'e sevk edilmesine sinirlenen Gökhan G.(28), ilçe emniyet müdürlüğü önünde elindeki benzin dolu şişeyi üzerine dökerek kendisini yakacağını söyledi. Gökhan G., bir süre sonra polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, KOAH hastası olan babası Muhammet G.'yi (57) Ereğli Devlet Hastanesi'ne götüren, babasının Karabük'e sevk edileceğini öğrenerek sinirlenen Gökhan G., benzin dolu şişeyle emniyet müdürlüğü önüne gitti. Üzerine benzin döken Gökhan G., kendisini engellemek isteyen polisleri yaklaştırmadı. Polis memurları, kendisini yakacağını söyleyen Gökhan G.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Polis, arkasından yaklaştığı Gökhan G.'nin elindeki şişeyi almasının ardından etkisiz hale getirdi. Gökhan G., ilçe emniyet müdürlüğü binasına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:17 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa
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