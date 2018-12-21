Zonguldak İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı
8 saat önce
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIZonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI Zonguldak
'ın Çaycuma
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç
, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.
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ZONGULDAK,(DHA
)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:03 Kaynak: DHA
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