Son Dakika Haberleri: Zonguldak İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürüne, Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltı

8 saat önce

İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIZonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.

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ZONGULDAK,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:03 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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