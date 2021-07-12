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Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

12.07.2021 14:20

Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye inecek. 45 yıllık hayal olan tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması öngörülüyor. Tünellerin hizmete alınmasıyla kent merkezinden kilimli ilçesine ulaşım 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

Zonguldak kent trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan Mithatpaşa tünellerinin yapımı sürüyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile ulaşım 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa tünellerinin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa tünellerinin Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda alması bekleniyor. Filyos Vadi Projesi'ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Fındıksuyu Sokak üzerinde ikamet eden Rıza Koçaklı, tüneller ile ulaşımın daha da kolaylaşacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Koçaklı, "Çok güzel oluyor. Zonguldak'ı dört dörtlük yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yalan değil adam yaptırıyor. Bu dereler de pislikten geçilmiyordu. İkinci makas mevkisi dört dörtlük olacak. Bu tünellerle Kilimli yarım saat bile sürmez. Önceden insanlar trenle gidiyordu. Ama şimdi rahat. 10-15 dakikada ulaşıyorlar. Tüneller açılınca trafikte rahatlar. Şurası dört dörtlük olacak. Ben ölmezsem, görebilirsem ne mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Böyle adam başımıza gelmez" diye konuştu.

Geçen yıl eylül ayında ışık görüldü töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tünellerin Batı Karadeniz'i bağlayan İstanbul'a kadar devam eden geniş sahil yolunun önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekmişti.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Binali Yıldırım, Zonguldak, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor - Son Dakika Ekonomi


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