Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı

30.11.2020 15:18

Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından kentin adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı.

Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından kentin adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı. Öte yandan bölgedeki çevre illere de hizmet verecek olan 400 yataklı hastane inşaatı ise devam ediyor.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bir dizi sokağı çıkma ve seyahat kısıtlamaları getirilmişti. Alınan tedbirlerin etkili olmasının ardından önlemler gevşetilerek kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak son bir aylık süreçte Zonguldak'ta vakalarda ciddi oranda artış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na ait HES uygulamasında ise vaka yoğunluk haritasında kent merkezi başta olmak üzere ilçe merkezleri yüksek ve çok yüksek riskli bölge olarak görülüyor.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ın adı yeniden kamuoyunda gündeme gelmeye başladı. 81 ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Korona virüs salgını dolayısıyla artış yaşanan yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı ise geçen hafta İl Sağlık Müdürlüğünce açıklanan veriler doğrultusunda yüzde 86'larda olduğu belirtildi. Vaka sayıları birlikte vefatların da yüksek olduğu İzmir, İstanbul, Çanakkale, Aydın, Artvin, Adana, Edirne, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Osmaniye, Bursa, Ankara gibi kentlerde seyahat kısıtlaması ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma kısıtlaması ihtimalleri kamuoyunda geniş yer aldı.

"Türk Halkı sarılıp öpmeyi seviyor"

Tedbirlere uymasına rağmen çoğu vatandaşın kuralları hiçe saydığını iddia eden 55 yaşındaki Yılmaz Pınarcık, yeni kısıtlamaların insanların sağlığı için getirilmesi gerektiğini ifade etti. Pınarcık, "Yeni kısıtlamaların gelmesi insanlar için çok faydalı olacak. Millet tedbirlere uymuyor. Birbirine mesafeli davranmıyor. Maskeler takılmıyor. Sigara içiliyor. Tedbirlere uyulmadığı müddetçe bu hastalık artacak. Zonguldak kirli bölge olduğu için eskiden de yoğun bakımlar dolu oluyordu. Hastalar, Karabük ve diğer illere gidiyordu. Virüsten sonra hiç de yer kalmamıştır. 400 yataklı yeni hastane yapılıyor ama bu bence Zonguldak için yeterli değil. Tedbirlere uymak lazım. Tanıdıkları görüyorum bana yaklaşmak istiyorlar. Ama yaklaştırmıyorum. Maskemi takıyorum, sigara içmiyorum. Kurallara uyuyorum. Kültürü olan da olmayan da maskeyi koluna ve çenesinin altına bırakıyor. Görüyorum takip ediyorum. Sağlıkçı gibi izliyorum. Yeni kuralların gelmesi halkın sağlığı açısından önemli. Yeni tedbirler gelmesi, sıkı tedbirlerin gelmesi lazım. Bu bizim sağlığımız içindir. İnsanların bundan rahatsız olmaması lazım. Türk Halkı'nın özelliği sarılmak, öpmek. Aslında bunların olmaması daha iyi. İnsanları candan ve kalben sevmek lazım" dedi.

"15 gün sıkı tutularak son vakaların atlatılması lazım"

Kent merkezinde 41 yıldır terzilik mesleği yapan Çetin Yıldız ise, "Bizim için her geçen gün zorlaşıyor. Şu anda kimse çarşıya inmediğinden dükkanı açıp kapatıp gidiyoruz akşama. Zonguldak'ta çoğunlukla dikkat etmiyoruz. Hala ilgi ve alaka gösterilmiyor. Çoğu çay ocakları daha önce sır sırtaydı. Dikkat etmediklerinden meydana geldi. 15 gün sıkı tutularak son vakaların atlatılması lazım. Ondan sonra yola girer. Hafta sonları tamamen Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi lazım. Toplum olan yerlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Kısıtlama yapılırken esnafların da düşünülmesi lazım" diye konuştu.

400 yataklı hastane inşaatı sürüyor

Öte yandan 30 Mayıs 2018 günü ihalesi yapılan ve yapımına devam eden Zonguldak Merkez 400 yataklı devlet hastanesi ikmal inşaatı yapım işi devam ediyor. Sadece Zonguldak'a değil, bölgedeki çevre illere de hizmet verecek hastane modern fiziki yapısıyla dikkat çekiyor. Hastanede 134 adet tek kişilik oda, 116 adet çift kişilik oda olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastane toplam 51 bin 458 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede 13 ameliyathane, her branştan 108 poliklinik olacak. 400 yataklı modern, yüksek teknolojiye sahip hastane sayesinde kentte acildeki ve yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesi de artmış olacak. Mevcut planlamaya göre acil serviste 23, yoğun bakım ünitesinde 48 yatakla hizmet verilmesi planlanıyor.

Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı
Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı
Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı
Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Hastane, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı - Son Dakika


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