Edinilen bilgiye göre, olay Alalı ilçesine bağlı Hallı köyünde meydana geldi. 48 yaşındaki Mehmet M. fındık bahçesindeki ağacın dallarını budamak için ağaca çıktı. Çıktığı 4 metre yüksekliğindeki meşe ağacında bir anda dengesini kaybeden Mehmet M, toprak dereye düştü. Çenesinden yaralanan ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet M. kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu - Son Dakika

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