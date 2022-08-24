Zonguldak'ta bir kişi arsasından araç geçişini engellemek için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta bir kişi arsasından araç geçişini engellemek için yolu trafiğe kapattı

24.08.2022 19:02

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi kendisine ait olan ve icralık olduğu için kamulaştırma yapılamayan arsadan araç geçişini engellemek için güvenlik şeridi ve tel örgü çekerek yolu trafiğe kapattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi kendisine ait olan ve icralık olduğu için kamulaştırma yapılamayan arsadan araç geçişini engellemek için güvenlik şeridi ve tel örgü çekerek yolu trafiğe kapattı.

Bektaşlı köyü sakinlerinden Tufan Ertürk, Çayboyu mevkisinde kendisine ait tapulu arsanın yol olarak kullanıldığı gerekçesiyle kadastro görevlilerine sınır tespiti yaptırdı.

Ertürk, kendisine ait olduğu belirlenen bölümü kireç döküp, tel örgü ve güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Ertürk'ün yaklaşık iki yıldır arsasının içerisinde kalan yol kenarındaki elektrik direğinin arsanın dışarı çıkarılması talebinde bulunduğu, bunun karşılığında yoldaki hissesini bağışlayacağını ifade ettiği, bu talebinin gerçekleşmemesi üzerine yoldaki arsasını trafiğe kapattığı, söz konusu arsanın icralık olmasından dolayı da kamulaştırma işleminin yapılamadığı öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alternatif yol güzergahı ile trafik ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Orman memurlarının aracı takla attı Orman memurlarının aracı takla attı Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu
Kaynak: AA

Zonguldak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir kişi arsasından araç geçişini engellemek için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:13 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 22:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta bir kişi arsasından araç geçişini engellemek için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement