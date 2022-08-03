Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

03.08.2022 18:07
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

Alaplı'da bugün öğleden sonra plajda denize giren 2 genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, denize girip onları kıyıya çıkardı. Gençler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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