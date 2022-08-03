Alaplı'da bugün öğleden sonra plajda denize giren 2 genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, denize girip onları kıyıya çıkardı. Gençler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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