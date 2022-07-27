Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak

27.07.2022 16:59
Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçi çalıştırma esaslarının yanı sıra ve fındık toplama tarihleri belirlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçi çalıştırma esaslarının yanı sıra ve fındık toplama tarihleri belirlendi.

Alaplı Kaymakamlığınca hazırlanan Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı açıklandı.

Plana göre, ilçede 2022 yılı fındık hasadına 0-250 metre rakımdaki sahil kesiminde 8 Ağustos, 250-500 metre rakımdaki orta kesimde 15 Ağustos, 500 metre ve üzerindeki yüksek kesimde 22 Ağustos'ta başlanacak.

İşçilerin sosyal ihtiyaçları, işçi çalıştıranlar ve aracılar tarafından karşılanacak. Fındık toplama, örf ve adetlere göre saat 07.00-19.00 saatlerinde yapılacak.

İşçilerin yemek ve istirahatleri için 1,5 saat mola verilecek. 16 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar çalıştırılmayacak.

Fındık patozlarıyla fındık çekim işi, yol kenarlarında ve yol üzerinde yapılmayacak. Fındık zürufları yakılmayıp gübre olarak bahçelere dağıtılacak.

YORUMLAR
500
Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; 'Tek kelimeyle omurgasızlık' Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; 'Tek kelimeyle omurgasızlık' Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement