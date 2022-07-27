Alaplı'da fındık hasadına en erken 8 Ağustos'ta başlanacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçi çalıştırma esaslarının yanı sıra ve fındık toplama tarihleri belirlendi.

Alaplı Kaymakamlığınca hazırlanan Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı açıklandı.

Plana göre, ilçede 2022 yılı fındık hasadına 0-250 metre rakımdaki sahil kesiminde 8 Ağustos, 250-500 metre rakımdaki orta kesimde 15 Ağustos, 500 metre ve üzerindeki yüksek kesimde 22 Ağustos'ta başlanacak.

İşçilerin sosyal ihtiyaçları, işçi çalıştıranlar ve aracılar tarafından karşılanacak. Fındık toplama, örf ve adetlere göre saat 07.00-19.00 saatlerinde yapılacak.

İşçilerin yemek ve istirahatleri için 1,5 saat mola verilecek. 16 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar çalıştırılmayacak.

Fındık patozlarıyla fındık çekim işi, yol kenarlarında ve yol üzerinde yapılmayacak. Fındık zürufları yakılmayıp gübre olarak bahçelere dağıtılacak.