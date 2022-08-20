Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

20.08.2022 17:03
Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Küçük kaymaz Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahhatin T. eşi Halime T.(68) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla Fındık toplamak için tarlaya giderken bir anda patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Halime T., üzerine devrilen patpatın altında kaldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Halime T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selahattin T. tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'da pat-pat kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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