Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

26.08.2022 20:39
Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı bir adam fındık bahçesinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı bir adam fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacıhasan köyünde ikamet eden Mustafa Çoşkun (72), fındık bahçesine gitmek için evden ayrıldı. Oğlu Mehmet Çoşkun, babasını gittiği fındık bahçesinde yaklaşık 20 metre yuvarlanmış dalların arasında yerde hareketsiz yattığını görünce ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mustafa Çoşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çoşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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