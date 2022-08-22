Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu

22.08.2022 13:01
Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi dereye uçtu.

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde ilerleyen ticari taksi biranda karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı Zonguldak'ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak
Kaynak: İHA

Zonguldak, Çatalağzı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonete çarpmamak için dereye uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement