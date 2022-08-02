Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

02.08.2022 22:08
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde yaşayan yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde yaşayan yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Saltukova beldesi Sarıkum Mahallesi'nde meydana geldi. 67 yaşındaki Şerafettin Akçelebi tarlada ağaçta asılı halde bulundu. Arazide gezen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Saltukova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika

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