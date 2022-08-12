Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişi, bir bankanın ATM'sine kapasitesinin üzerinde para yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta ATM'ye yüklenen kapasitesi üzerindeki para, sokağa saçıldı - Son Dakika

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