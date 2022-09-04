Evinin balkonunda ölü bulundu - Son Dakika
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Evinin balkonunda ölü bulundu

04.09.2022 23:04
Evinin balkonunda ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B.Y. (30), gece saatlerinde balkonda bileklerini kesti. Ailesi şehir dışında olan gencin cansız bedeni, sabah akrabaları tarafından bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu Zonguldak'ta bir genç evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu Silahtaroğlu Vanspor: 1-0 Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin balkonunda ölü bulundu - Son Dakika

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