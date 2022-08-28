Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler - Son Dakika
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Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler

28.08.2022 20:00
Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Çaycuma İlçe Jandarma ekiplerince, dün ilçede bulunan eski bir fabrika binasında hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesi sonucunda, olay yerinde çaldıkları malzemeleri götürmek üzere bulunan kamyonette; 5 adet eşya dolabı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet kapı kasası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler - Son Dakika

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