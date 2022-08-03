Olay, 4 Temmuz günü gece saatlerinde Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P. evde dedesi Ali Genç'i hareketsiz bir biçimde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. İncelemede bulunan ekipler evden kıyafetler alındığını belirledi ve sahipsiz bir çift ayakkabıya rastladı. Ayakkabının kime ait olduğunu belirlemek için incelemelerde bulundu.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyip, sosyal medya görüntülerini de inceleyerek Fikret Canbaz'ın peşine düştü. Canbaz'ın Antalya'da olduğu tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortak hareket eden jandarma ekipleri, Canbaz'ı yakalayarak Zonguldak'a getirdi.
Gözaltına alınan Canbaz, Ali Genç'in kız arkadaşına küfür ettiğini, bu yüzden onu öldürdüğünü iddia etti. Olay günü evin yakınlarındaki ormanlık alanda saatlerce saklandığını anlatan Canbaz'ın, yaklaşık 1,5 km yürüyerek Akpınar Köyü'ne gittiği ve buradan otobüse binerek kaçtığı tespit edildi. Canbaz'ın, evden kıyafetler alarak kıyafet değiştirdiği, ayakkabıları evde giyindiği, kendi ayakkabısını ise evde bıraktığı belirtildi.
Canbaz bugün olay yerinde ise yaşananları Cumhuriyet Savcısına anlatırken, güvenlik ekipleri ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi - Son Dakika