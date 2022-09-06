'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında - Son Dakika
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'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında

06.09.2022 17:51
'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl 21 Kasım günü başı vücudundan kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K. elde edilen bulgular ve deliller ışığında yeniden gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl 21 Kasım günü başı vücudundan kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K. elde edilen bulgular ve deliller ışığında yeniden gözaltına alındı. Ulaşılan deliller doğrultusunda cinayet silahının gömüldüğüne yönelik bölgede yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen yıl 21 Kasım günü Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. 71 yaşındaki Mustafa Keleş; iddiaya göre ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti. Aradan geçen birkaç saat sonra Keleş'in ormanlık alandaki cansız bedeni bir köylü tarafından bulundu. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Başı kesilmiş halde bulunan Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplayan ekipler kesilmiş başını ise ertesi gün 300 metre uzaklıkta buldu.

Çalışmalarını derinleştiren jandarma dedektifleri, katil zanlısını bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Köylülerin parmak izi alınırken ifadelerine de başvuruldu. Alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturmaların ardından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Mustafa Keleş'in kardeşi İ.K. yeniden gözaltına alındı. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle Mustafa Keleş'in tartışma yaşadığı iddia edilen kardeşi İ.K., evinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Gözaltına alınan İ.K. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma dosyasına eklenen yeni delil ve bilgiler ışığında İ.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürerken, ek gözaltı süresi verildi. Öte yandan, jandarma asayiş ve komando ekipleri cinayet mahallinde arama tarama çalışmaları yaptı. Cinayet silahının gömüldüğüne yönelik yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile bölge didik didik arandı. Ek gözaltıların olabileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında - Son Dakika

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