Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi

07.09.2022 20:40
Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün kardeşi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün kardeşi adliyeye sevk edildi.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesine getirildi.

İbrahim Keleş'in jandarmada karakolunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait fosseptik çukurunda yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Olay

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine ekiplerce yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, maktulün kardeşi İbrahim Keleş gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

İbrahim Keleş, Zonguldak, Jandarma, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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