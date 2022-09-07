Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi

Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait fosseptik çukurunda yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Kaynak: AA

İbrahim Keleş, Zonguldak, Jandarma, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

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