Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi

08.09.2022 17:31
Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafetinden tespit edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafetinden tespit edildi.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) 21 Kasım 2021'de başı kopmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, maktulün tutuklanan kardeşi İbrahim Keleş'in (63), olay günü ormanlık alana küfe (büyük sepet) ve baltayla gittiği, odun kesmeden boş şekilde geri döndüğü bilgisine ulaştı.

Daha sonra ekiplerce 27 Mayıs 2021'de beraberindeki 10 kişiyle gözaltına alınan Keleş'in, başındaki yara izi sorusuna, önce evde çarptığını, daha sonra bahçede yaralandığını öne sürerek olayla bir ilgisinin olmadığı yönünde cevap verdiği öğrenildi.

Diğerlerinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 30 Mayıs 2021'de hakimlikçe, 6'sı da 1 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı daha da derinleştiren jandarma ekipleri, Keleş'in normalde takmadığı kasketi olay sonrası yara izini gizlemek için kullandığını takip sonucu belirledi.

Şüphelinin olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafına da ulaşan jandarma, evde yapılan aramada, Keleş'in fotoğrafta üzerinde bulunan kıyafeti bulamayınca zanlıdan getirmesini istedi. İlk önce böyle bir kıyafeti olmadığını belirten zanlının, daha sonra farklı kıyafet verdiği, bunun ortaya çıkması üzerine de bahse konu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söylediği öğrenildi.

Çelişkili ifadeler verince 6 Eylül'de ekiplerce yeniden gözaltına alınan zanlı, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ Kesik baş cinayeti şüphelisi kardeşi, kasketi ve kıyafetleri ele verdi Kesik baş cinayeti şüphelisi kardeşi, kasketi ve kıyafetleri ele verdi
Kaynak: AA

İbrahim Keleş, Zonguldak, Kadıoğlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta başı kopmuş cesede ilişkin tutuklanan kardeşi, kasketi ve kıyafeti ele verdi - Son Dakika
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