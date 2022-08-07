Köpeklerden kaçarken düşüp, başını duvara çarptı; saldırıdan da kurtulamadı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Hasan Nalbant (37), sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını duvara çarptı. Başından yaralanan Nalbant'ı köpekler de vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantadan çıkıp aracına doğru giden Hasan Nalbant'ı, sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçtığı sırada düşen Nalbant, başını duvara çarptı. Köpekler de Nalbant'a saldırarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nalbant'ın başına 16 dikiş atıldı, ayrıca kuduz aşısı yapıldı. Bir süre gözlem altında tutulan Nalbant, taburcu edildi.

'8-10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM'

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Hasan Nalbant, "Ben kazayı atlattım. Belki bir başkası atlatamaz, benim gibi şanslı olamaz. Başıboş hayvanlarının barınaklara alınmasını ve belediyenin bu konuya el koymasını istiyorum. 8-10 köpeğin saldırısına uğradım, kafamı vurdum. Kafamda 12- 13 santimlik bir yarık var" dedi.