Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

31.07.2022 19:11
Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Torlaklar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ramazan Eyeoğlu'nun bir süre görünmemesi üzerine eşi aramaya başladı. Evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan bahçede ağaca asılı halde eşini bulan kadın ipi keserek kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadının sesini duyan mahalleli yardıma koştu. Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Ramazan Eyeoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement