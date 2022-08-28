Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı

28.08.2022 11:20
Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak- Bartın karayolu Akyamaç köyü mevkisinde yaşandı. Elif Ç. idaresindeki 74 BM 883 plakalı otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Bir süre takla atarak savrulan otomobil devrilerek durabildi. Otomobilde araçta bulunan sürücü Elif Ç. ile yolculardan İlkay Ç. kazada yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcu Sevgül Ç. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkışan yaralılara itfaiye ekibinin aracı kesmesiyle ulaşılabildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ölen Sevgül Ç. ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzer hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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