Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak- Bartın karayolu Akyamaç köyü mevkisinde yaşandı. Elif Ç. idaresindeki 74 BM 883 plakalı otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Bir süre takla atarak savrulan otomobil devrilerek durabildi. Otomobilde araçta bulunan sürücü Elif Ç. ile yolculardan İlkay Ç. kazada yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcu Sevgül Ç. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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