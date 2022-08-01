Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı - Son Dakika
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Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı

01.08.2022 10:38
Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçtaki bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında meydana geldi. Doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. 'nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı - Son Dakika
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